6 Tips que no sabias para crear una entrada perfecta

Una manera de hacer las cosas más interesantes para tus visitantes es que tu vivienda no siempre tenga todo resuelto. Una entrada oculta es una manera curiosa de impresionar al que visite tu casa. Los diseñadores de Uta en la casa Changwon implementaron una malla que permitiera la visibilidad de la puerta desde el exterior de la vivienda, creando una barrera física más no visual. De esta manera, agregar un poco más de protección y misterio al acceso de tu casa, no olvides crear la ruta alterna, sino nadie podrá pasar a visitarte.