Decoración de una moderna oficina empresarial peruana

Las oficinas abiertas permiten aprovechar al máximo el espacio, para tener la mayor cantidad de trabajadores ubicados cómodamente. Los escritorios y toda su cajonería pueden ser de melamine o fierro, como este caso, y tienen corchos color rojo en la parte superior para incluir ahí anotaciones, fotos, etc.

Sin embargo, lo más importante siempre en una oficina, será la implementación del falso techo y del piso. El falso techo sirve para rebajar la altura del techo real y habilitar un espacio para el paso de canalizaciones, tuberías, aire acondicionado, etc. y puede ser instalado de yeso, madera u cualquier otro material ideal para este uso. Por otro lado, para el piso de la oficina puedes utilizar alfombrado, porcelanato, madera o cualquier otro que sea durable, ya que son áreas bastante usadas y no estan libres que les caiga agua (por este motivo no te recomendamos laminado).