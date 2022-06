Un diseño peruano para tu casa de playa

Si te levantas pero no te dan ganas de ir hasta la playa y ensuciar tus zapatos con arena o regresar algo pegajoso con agua de mar, no te preocupes. En esta casa tienes toda la frescura del agua a solo un paso. La pequeña pero aún elegante terraza que hay dentro es perfecta para sentarte a tomar el sol y darte un chapuzón cuando ya te encuentres demasiado acalorado. Además el detalle de una curiosa cascada al costado de la piscina nos invita a relajarnos con el sonido tranquilizante del agua, como un pequeño riachuelo en tu hogar. Por último no podemos evitar nombrar el rol de la madera en toda la casa, el contraste es increíble y la sensación es realmente digna de un día vacacional.