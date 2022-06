Inspírate en este estilo exótico para embellecer tu hogar

La entrada de la casa está decorada con estatuillas pequeñas de la cultura hindú. Es como si realmente estuvieras entrando a un templo sagrado y ¿por qué no? la casa es el espacio más puro que uno debe tener, es donde uno pasa sus mejores años, donde envejece, donde todas las energías tanto positivas como negativas se encuentran y mantenerla limpia con amuletos de buena suerte o con elementos tradicionales que invoquen a una religión bastante reflexiva, es realmente necesario. Podemos ver que las ventanas no tienen vidrio, como si no existiera barrera entre lo natural y tu hogar. ¡Sumamente significativo!