7 Claves para lograr un diseño de interiores envidiable

La iluminación es fundamental en cada uno de nuestros ambientes, puede ser con luz natural, artificial o ambas. Dale mayor importancia a las zonas de la sala y comedor, si tienes una sala de doble altura, aprovéchala con mamparas sin cortinas para que ingrese el máximo de luz. Si vives en pisos altos, en el campo o simplemente tienes una hermosa vista, intenta utilizar la mayor cantidad de ventanas o mamparas, en vez de paredes, ya que de esta manera aprovechas la luz y la hermosa vista. Si no es necesario que coloques cortinas o rollers, no los uses. Por otro lado, si no ingresa mucha luz en tu hogar, puedes recurrir a la luz artificial y poner hermosas arañas o lámparas en lugares estratégicos de tu casa y muchas luces led en todos los ambientes.

CLAVE: ILUMINACIÓN