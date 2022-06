7 Hábitos para mantener tu casa siempre limpia

No seas de los acumuladores o los que se encariñan demasiado con las cosas. Si tienes ropa o zapatos que ya no usas, regálalos si estan en buen estado y si no, bótalos.

La ropa que más usas tiene que ser la más fácil de acceder, así no te la pasarás tratando de encontrar las prendas que quieres ponerte. Considera también la posibilidad de organizar tu ropa por colores y estaciones. Y en cuanto a la distribución de tu clóset, procura utilizar todo el espacio. Pon estantes y cajonería encima y debajo de la vara del armario, también puedes comprar algunas cajas para que se vea más ordenado aún dentro del clóset.