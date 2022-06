Una casita rústica que te dejará ¡fascinado!

Increíble primera impresión para nuestros invitados, una sala y comedor unidos bajo un mismo concepto. Esta idea, no sólo permite integrar ambos ambientes, sino que también contribuye a darle mayor luminosidad y amplitud. Vemos que la mayoría de los acabados son de madera, por lo tanto, si te interesa mucho cuidar el medio ambiente, te recomendamos utilizar, en por lo menos todos los pisos, madera de Bambú.

Este tipo de madera, aunque no esta compuesta por materiales reciclados, es considerada ecológica ya que permite que la forestación sea realizada en un lapso no mayor a 5 años, evitando afectar al medio ambiente. Además, es un material libre de mantenimiento, fácil de limpiar, no absorbe humedad y por lo tanto no pierde su forma, no suelta astillas y sirve de aislante térmico.