Desde las playas del Perú, ¡esta casa te antojará de vacaciones!

Una de las cosas que más me llamaron la atención es la forma en como se han utilizado los elementos naturales como principales objetos decorativos. Por ejemplo, este jardín interior que podemos ver en la imagen. Un árbol se abre camino hacia el cielo, en medio de la sala y cumple una función no solo decorativa, sino también como una anexo entre un espacio y otro. ¿A quién no le gustaría despertar y ver como las hojas verdes de este árbol llenan de color toda la habitación? Una idea aparte de hermosa, ecológica.