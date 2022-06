Como hacer que tu cocina sea espectacular sin gastar tanto dinero

¿A quién no le gusta la eficiencia? Conseguir una cocina que sirva para más de una sola cosa es genial pero no es tarea fácil. Trata de diseñar una cocina que cumpla con más de una sola tarea. Si estás viviendo en un departamento de soltero o aún no tienes una gran familia que sostener, esta opción puede ser ideal para ti. Intenta poner un mesón empotrado a la pared de tu cocina, así te evitarás el gasto de comprar una mesa o armar un comedor elegante para tus invitados, además es una opción bastante buena para invitar a tus amigos a cocinar juntos o qué te acompañen mientras realizas la cena. Recuerda que lo que hace a una cocina funcional no necesariamente es la cantidad de objetos o electrodomesticos que tengas, sino de tener un par de cosas que cumplan más de una sola función. No vale la pena comprar un montón si es que vas a tener cosas ocultas en los cajones, puedes tener sólo lo justo y necesario y aún así disfrutar de tu cocina al máximo.