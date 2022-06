6 tips para proteger tu casa (antes de que sea demasiado tarde)

Tener una buena relación con tus vecinos es siempre importante para poder pedir alguno que otro favor, quizás cuando estas preparando un pequeño postrecito y justo te olvidaste que no tenías mantequilla. pues vas al lado, dónde tu vecina y le pides que te preste un poquito: problema solucionado. Por otro lado, los vecinos no sólo son esos salvadores incondicionales de postres, sino también pueden convertirse en los sujetos clave para evitar un robo en tu hogar. Imagínate que sale de paseo todo el día y tu casa queda completamente sola, pues no te preocupas porque ya se lo hiciste saber a tu vecina y ella, como buena amiga que es, te mantendrá vigilada la casa ante cualquier acontecimiento extraño que pueda surgir. Más que vecinos, aliados en la seguridad.