5 ideas de casas ecológicas sin gastar mucho dinero

Cómo mencionamos antes una casa sostenible no es una casa con limitaciones, hoy en día hay tantas alternativas ecoamigables para poder vivir feliz y en armonía con la naturaleza. No es necesario volverse un hombre de las cavernas y renunciar a la electricidad, al agua potable y a las comodidades. Podemos utilizar distintos tipos de energía cómo eólica, hidráulica o solar. Así como podemos hacer nuestro propio filtro de agua potable con los minerales de las piedras y por último podemos crear nuestras propias comodidades y decorar nuestro hogar como más nos guste y crear un estilo rural. Cómo siempre he dicho no hay limitaciones en la imaginación.

