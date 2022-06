Te damos 13 ideas de lo que puedes hacer en la azotea de tu casa

¿Tienes un espacio en tu azotea o techo, y no lo aprovechas?, o ¿tienes ya una terraza, pero estas pensando en remodelarla? A través de este artículo, queremos mostrarte diez opciones de hermosas azoteas que podrías tener en tu propia casa.

Este ambiente puede ser maravillosamente aprovechado si le damos una buena distribución y utilizamos los materiales y diseño correcto. Recuerda que, no es necesario que inviertas demasiado dinero, puedes hacerlo o no, lo importante es que te fijes en los lindos detalles y uses tu ingenio. ¿Estás listo para convertir tu azotea en un lindo ambiente donde podrás relajarte, compartir con tus invitados, divertirte o simplemente descansar? ¡Entonces, vamos a inspirarnos!