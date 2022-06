5 elegantes fachadas en concreto que son la envidia del barrio

¿Quién dice que el concreto no puede ser el acabo final de una fachada? Hoy, ese paradigma de mucho se acabará con éste libro de ideas en el que te muestro los increíbles trabajos de profesionales quienes usaron concreto para lucir fachadas elegantes con diseños de lujo que me dan la razón para hacer cambiar de idea a los incrédulos. Ya no es necesario preocuparse tanto por los materiales que debe llevar una fachada, por la pintura que mejor se acomode al gusto de los habitantes y por el presupuesto que se puede escapar de tus planes y no llegar a concluir tu proyecto; puesto que el concreto ha ido evolucionando obteniendo facilidad para adaptarse a diferentes necesidades y gustos como el tipo de textura & color, además, el optar por éste material para tu fachada te puede resultar más cómodo económicamente hablando y controlar mejor tu inversión.

Veamos las siguientes imágenes: