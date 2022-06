10 asombrosas ideas y materiales para cercar la casa de tus sueños

Existen varias razones por las cuales podríamos decidir implementar una cerca en nuestra propiedad, por ejemplo si queremos mayor privacidad, por seguridad, o quizá si tenemos una mascota que no queremos que se escape. Pero debemos tener en cuenta que, no solo debe verse bonita y acorde con la decoración de nuestra fachada, si no que también, dependiendo del clima y humedad de nuestra ciudad, debemos tener en cuenta el material más apropiado a usar.

Antes de poner manos a la obra, ten en cuenta y averigua si necesitas obtener algún permiso, el perímetro, altura, dimensiones, si deseas incluir cámaras de seguridad o una alarma, y el material que usarás. Y para darte algunas ideas, te queremos mostrar diez hermosas cercas de distintos materiales y colores que podrían gustarte para implementar en tu propio hogar.