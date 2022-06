9 trucos económicos para que tu baño se vea único y ¡fabuloso!

¿Cómo puedo tener mucho almacenamiento en el baño sin disminuir el espacio? Definitivamente mucha cajonería no siempre es la mejor opción, pero ¿que tal si creamos espacios abiertos para almacenar? Por ejemplo, podemos aprovechar el espacio de la ducha para hacer uno o más nichos para guardar las lociones y shampoo, acondicionador, etc. También podemos tener, en espacios apropiados, estanterías para poner las toallas, aromatizantes, cremas, etc. La idea siempre será optimizar los espacios sin abarrotarlos ni desordenar el lugar.