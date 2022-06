7 importantes cosas que debes saber antes de comprar tu refrigerador

El tamaño del refrigerador que elijas, debe ser proporcional con la cantidad de personas que viven en casa. Y existe mucha variedad de tamaños, como los minis, de una sola puerta, de dos puertas, etc. Pero recuerda que el objetivo de este electrodoméstico es preservar alimentos, no de almacén, por eso ten en cuenta siempre la fecha de vencimiento o cuando ya no están frescos. En el caso de los refrigeradores muy grandes, no es buena idea que lo llenes todo, ya que será imposible consumir todo antes que perezcan, llénalo solo con lo que vayas a consumir dentro de los plazos debidos.