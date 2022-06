5 casas pequeñas de dos pisos que son todo un encanto

Una casa de dos pisos de lujo con un detalle muy particular que los amantes de la luz natural no se pueden perder, esta casa cuenta con lunas transparentes en ambos niveles, tanto en ventanas y puerta, que permiten el ingreso de la luz natural al interior del hogar, decoradas con marcos negros contrastan de manera perfecta con el blanco y gris de su fachada, la estructura fue muy bien pensada, con un pequeño espacio para aparcar los carros y un segundo nivel que sobresale, adicional a esto no podemos dejar de mencionar el hermoso contraste de materiales con los que cuenta, desde madera, metal, concreto y vidrio que termina dando vida y dinamismo desde el punto que la veas.