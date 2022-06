7 secretos de Feng Shui para atraer la prósperidad a casa

No seas un acumulador compulsivo, deshazte de lo que no utilizas. Es fundamental, sobre todo, si mantienes aquel adorno de porcelana al que tienes mucho cariño pero se te rompió hace dos años. Sigue adelante y bota todo lo que no necesites, o en otro caso dona, lo que no usas.

Solo asegúrate de mantener aquello que realmente importa, pues la acumulación es negativa y va en contra del flow de energía o Chi.