La hermosa creación de una casita en el árbol

No importa si eres niño o no, los pequeños no son los únicos que sueñan en tener una casa en el árbol de su patio. Los adultos también sueñan pero con la tranquilidad, relajación, bienestar, esconderse del mundo real de vez en cuando, y no hay nada más genial que hacerlo en tu propio patio. ¿No te gustaría escaparte a leer un libro, tomar un café o simplemente respirar aire puro en tu casa del árbol? De seguro sería tu lugar secreto y nadie podría molestarte ahí.

Los expertos carpinteros de CABANEO, nos muestran uno de sus fabulosos proyectos en Aix-en-Provence. Ellos se especializan en hacer estructuras para casas de árbol, por ello queremos mostrarles en este artículo uno de sus magníficos diseños. ¿Vamos a verlo?