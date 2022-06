6 Tips para no gastar de más al momento de construir tu casa

¿Estabas entre comprar un terreno o una casa y te decidiste por el terreno? Bueno si por diversos motivos elegiste comprar un terreno o lote, en algún momento te decidirás por construir, ¿cierto? pero cuando somos nuevos el en tema, no sabemos cuál es el primer paso y lo confiamos todo a un tercero. Lo que queremos con este artículo, es que no gastes de más por no saber cuales son los pasos a seguir y darte algunos consejos antes que pongas manos a la obra. ¿Vamos a conocerlo?