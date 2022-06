10 ideas fabulosas para redecorar tu jardín

Para apreciar la belleza de tu jardín no necesariamente debes salir a él todos los días, porque no verla a su máximo esplendor día a día, antes de irte al trabajo o ni bien te despiertas, para lograr esto en vez de contar con un muro de concreto que divide este espacio del interior integra una puerta corrediza amplia, con marcos de madera para no romper el concepto de lo natural, de este modo la vegetación del exterior se compenetrará con la decoración del interior de tu hogar.