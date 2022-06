6 errores que podrías evitar cuando decores tu casa

Para explicarte este punto, dividiremos en dos partes la iluminación: luz de día y de noche. La luz de día implica permitir que ingrese luz por nuestras ventanas, y en especial cuando se trata de ambientes sociales como la sala, comedor o cocina, muchas veces no necesitamos colocar cortinas, más que para decorar, o persianas que pueden estar siempre arriba. No quitemos luz a ambientes que no son privados o cuando no sea necesario.

Para el caso de la luz artificial o de noche, gracias a las lámparas, focos, luces led, etc. La única manera de resaltar la belleza de nuestra decoración, es colocando lámparas apropiadas en lugares adecuados. Es un pensamiento errado creer que para iluminar nuestros ambientes basta con comprar cualquier lámpara con tal que nos dé luz, ya que muchas veces estas lámparas aburridas o anticuadas puedes desmerecer nuestro ambiente.