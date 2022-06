8 Cocinas fantásticas en forma de L

No hay mejor cocina, que la está bien iluminada y ventilada. Esta cocina fue diseñada en el espacio perfecto, teniendo una puerta de ingreso y además una ventana amplia. Además, su diseño en forma de “L” permite disfrutar de la linda vista y luz, ¿te das cuenta que la ventana no tiene cortinas? Definitivamente hay ambientes donde no es necesario agregar cortinas.