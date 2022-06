10 ideas simples para separar la sala del comedor

Esta alternativa la recomendamos en hogares en los cuales es importante la privacidad de ambos ambientes, y a la vez es posible que no tengan mucho espacio para dividirlos. La puerta corrediza te permite cerrar los ambientes cada vez que lo desees para privacidad de alguno, y además, no gastas ni un centímetro en implementar estas puertas ya que se abren de lado, y no interfieren con la decoración ni el paso.