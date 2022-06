Sencillas ideas para decorar cocinas pequeñas

No hay diseño creativo que deje atrás los colores brillantes y ésta hermosa cocina no es la excepción. Para darle vida a una habitación de tonos claros y muebles blancos de melamine, pequeños y coloridos cuadrados de cerámica con diversas figuras son la opción perfecta para jugar a darle vida a esta habitación usando sólo una pequeña parte del ambiente. ¿Aún no encuentras el diseño perfecto? Sigue apreciando hermosas cocinas en éste artículo: “6 cocinas que inspiran a mejorar la tuya”