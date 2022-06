7 Malos hábitos que todos tenemos y debemos evitar

Guardar tu ropa o accesorios que ya no usas en tu clóset, te quita espacio para ropa nueva ¿lo habías pensado? Además de acumular polvo y quitarte espacio, no ganas nada más teniendo ropa sin usar en tu clóset. Por otro lado, siempre hay gente sin recursos que no puede darse el lujo de hacer algo así, y muchas veces ni tienen que ponerse. Te recomendamos, como un acto de buena fe, que puedas separar las prendas que ya no usas y están en buen estado para poder obsequiarlas a estas personas. ¡No esperes a que llegue la navidad para hacerlo! Vas a ver que te sentirás muy bien por este buen acto y por liberar espacio en tu clóset.