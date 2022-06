5 estilos simples para espacios pequeños

La mayoría de nosotros hemos oído hablar del Feng Shui. Esta antigua técnica y filosofía china se centra en la ubicación de los objetos según el flujo de energía. La colocación precisa de los objetos dentro y alrededor de tu casa puede atraer (y también ahuyentar a) algunas recompensas beneficiosas, como la riqueza y la prosperidad.

Ya sea que elijas creer o no en esta filosofía, no puedes negar que incluir una zona de este tipo en tu casa puede transformar al 100% tu hogar. Para lograrlo; recuerda integrar algunos elementos claves de esta técnica como pueden ser las piedras de río o las fuentes de agua. Pero no es todo. Los colores como el azul o el blanco también pueden ser canal de energía.