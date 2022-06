Increíble reconstrucción de una cocina miniatura

La verdad, es que la selección de colores para esta cocina es desastrosa, quizá si fuese un nido quedarían lindas las gavetas de colores, pero no para un lugar donde viven adultos. Vemos que no hay concordancia alguna o armonía en los colores utilizados, pareciera que cada color se eligió en un momento distinto y al azar. Y el problema no sólo son los colores, sino también los materiales utilizados, podemos notar a simple vista que la mayólica del piso es mucho más antigua que la de la pared, ¡todo un completo desastre!