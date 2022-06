8 dormitorios increíbles para inspirarte a modernizar el tuyo

En la decoración de este dormitorio, predomina el color naranja por sobre el resto de colores neutrales, aportando alegría, creatividad y éxito. Mientras que la paz, tranquilidad y luminosidad, la aporta el color blanco de las paredes, alfombra, y el 50% de los accesorios de cama. Para este caso particular, la vista es un plus que conecta la naturaleza y bienestar con el dormitorio. La cama con cabecera es algo muy de moda, si no la tienes puedes comprar una y si la tienes y quieres renovarla, puedes tapizarla de nuevos colores y texturas.