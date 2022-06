8 Tips para agrandar con estilo tu sala pequeña

No hay pretextos para no cumplir con este consejo, destina al menos un día a la semana para limpiar a fondo tu sala y que quede impecable. Evita dejar cosas que no corresponden a ese ambiente, todo lo que uses ordénalo nuevamente, de esta manera será mucho más fácil y rápido cuando llegue el día de la limpieza.

Te recomendamos que te pares al límite de tu sala y la veas con ojos de diseñador, si no fuera tu sala ¿tendrías ese adorno o es viejo? ¿qué sobra y que es momento de regalar o botar? No te aferres a lo que ya no pertenece a ese lugar.