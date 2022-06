6 Tips para decorar un departamento de 30m2

Tener un departamento pequeño no implica que no podamos vivir como reyes, en un hermoso departamentito funcional y cuya decoración pueda ser la envidia de nuestros invitados. No es novedad que con el pasar de los años la venta de departamentos con metrajes reducidos se ha incrementado, y la apuesta que los constructores hacen por estos proyectos va en aumento en toda la capital Limeña.

Por este motivo, te traemos un artículo que te servirá mucho si tienes un mini departamento que quieres decorar. Es normal que se vea como todo un desafío, pero verás que, con estos tips, tendrás tantas buenas ideas que ya no resultará tan complicado. Toma en cuenta la importancia de los colores a usar en la decoración y que la funcionalidad de tus espacios es muy relevante para estos casos. Pero mejor ¡vayamos a tomar nota de casa uno de estos 6 tips!