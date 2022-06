Como SÍ y NO debes decorar un dormitorio pequeño

Cuando te recomendamos que tu dormitorio debe ser sencillo y decorado con colores claros y neutrales, no te estamos recomendando que sea aburrido, lo sencillo no es aburrido. Por el contrario, te recomendamos sencillez y claridad para darle más amplitud y luminosidad, sin embargo es vital que le agregues tu toque personal y esto lo haces agregándole tu color favorito, elementos que te apasionan como alguna obra de arte, o cojines divertidos con tapizados de mandalas si te gustan los temas energéticos, etc.