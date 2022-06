7 Consejos para tener el dormitorio de tus sueños

Debemos tener en cuenta que cada color tiene el poder de expresar algo, por ejemplo: el amarillo es alegría, el naranja éxito y energía, el blanco paz, etc. Por este motivo, es importante no recargar nuestro dormitorio de colores fuertes, ya que si lo hacemos no dejaremos a nuestro cerebro descansar, sino que lo recargaremos de emociones. Para tu dormitorio, selecciona colores que te permitan estar en un estado de paz y relajación, y elige solo uno o dos elementos para darles color y que te aporten positivismo, para que te levantes con mucho ánimo y energía.