6 Escaleras modernas ¡que te dejarán fascinado!

Muchas veces vemos a la escalera solo como un elemento funcional y no desde el punto de vista decorativo. Así es, la escalera también puede aportar mucho en nuestra decoración ya que es un elemento que es parte de nuestra casa, y si esta bien decorado será un plus para el ambiente, mientras que si se deja solo como elemento funcional podría desmerecer el ambiente o simplemente no aportar nada.

Para hacer una escalera debemos tener en cuenta muchos aspectos como su diseño y forma de acuerdo a las dimensiones que disponemos, los materiales de construcción y de revestimiento a usar, y finalmente que rodeará la escalera. Desde hace algunos años, las escaleras se han ido convirtiendo en uno de los puntos más importantes de la casa, referente a la decoración, y existen diversas técnicas que pueden resaltarla. No tienes que ser arquitecto o diseñador de interiores para saber cómo darle protagonismo a las escaleras de tu casa; bastará que le saques el máximo provecho a los 6 ejemplos de escaleras que te traemos a continuación. ¿Vamos a verlas?