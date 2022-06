6 Tips para modernizar tu techo con Drywall

Es importante que conozcas las ventajas de este material que no sólo es bueno para el techo sino para paredes, dividir ambientes, etc. El drywall es un material muy flexible, resistente a los impactos y al fuego, de rápida instalación, facilita las instalaciones eléctricas e hidráulicas, brinda confort acústico, es aclimatable a las temperaturas y humedad, es de poco espesor, y la estructura de la base no se oxida, por todos estos motivos te sugerimos comprar el mejor material.

