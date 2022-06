5 Simples pasos para renovar una vieja y aburrida cocina

El color elegido: blanco, hace que el espacio luzca más moderno y luminoso. El viejo truco de utilizar tonos claros para los lugares se vean más grandes pues, aquí, sin duda, ha tenido un resultado victorioso. La coherencia de las piezas de mobiliario, con sus formas, colores y diseños, es sinónimo de armonía. Una combinación interesante que respeta cada elemento sin caer en ideas extravagantes, poco adecuadas y para nada prácticas.

La omnipresencia de la luz pura y blanca también hace que esta cocina parezca más espaciosa, limpia y ordenada. Otro truco que también puedes poner en práctica. Iluminar los espacios con luz natural es una gran solución para brindar mayor confortabilidad y hacer que el lugar se perciba con una mayor amplitud. Pero la luz natural no es todo. No olvides invertir en un sistema de iluminación artificial que jerarquice algunos detalles. Y recuerda: para lograr grandes cambios no se necesita mucho dinero, con buenas ideas el resultado puede ser maravilloso.

A continuación sigue viendo más ideas para tu cocina:

