8 Trucos para sacarle el máximo provecho a un mini dormitorio

Esta alternativa es cuando no disponemos de espacio exclusivo para nuestro dormitorio, y tenemos un espacio tan reducido en nuestro departamento que debemos ingeniárnosla para vivir cómodamente. Por ejemplo, este dormitorio comparte un ambiente abierto con la sala, y la mejor idea es implementar también una cama retráctil que se deje desplegar durante la noche y esconderla durante el día. A su alrededor se han implementado repisas con elementos decorativos y un pequeño clóset con espejos para no dar la sensación de un dormitorio cuando no vemos la cama.