11 Maneras de renovar tu casa con baldosas

Si tienes un gimnasio en casa, revestir el piso o alguna pared focal con baldosas de colores como el amarillo o naranja sumarán mucho no solo estéticamente, sino que al momento que estés entrenando estos colores te aportarán energía mental. Otra de las ventajas, es que al ser un material tan fácil de limpiar y mantener, no estarás preocupado en perder tiempo limpiando, además si le cae agua no se malogrará ya que soporta agua, humedad y cualquier líquido que le caiga encima.