10 Brillantes ideas para renovar tu terraza con poco dinero

Una vez que tu pared este pintada, puedes agregarle detalles coloridos como macetas flotantes con plantas o flores, cerámicos, luces, canastas, sombreros, jarrones, platos, etc. No existe límite para decorar tu pared externa, solo ten en cuenta que si no tienes un techo que los cubra, deben ser materiales que no se echen a perder con la lluvia y el sol.