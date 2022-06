7 Comedores modernos que te van a encantar

Si el espacio que dispones para tu comedor es reducido, no cometas el error de cerrarlo ya que le quitarás luz y se verá pequeño. Por el contrario, puedes integrarlo con la cocina y/o comedor gracias a los espacios abiertos y delimitarlo utilizando distintos tipos de pisos, una barra, un mueble mediano, etc. Lo único que debes tener en cuenta, es que debe existir armonía en las decoraciones ya sea en la combinación de colores o elementos, para no causar un shock visual al pasar de un ambiente a otro.