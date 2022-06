6 Piscinas pequeñas que puedes hacer en tu patio

Has observado que en el proyecto de construcción de tu casa existe un espacio que puedes darle utilidad y estás dándole vueltas a la idea de construir una piscina. Si esa es tu intención, este artículo cae perfecto para que conozcas estas ideas que te mostramos en 6 modelos básicos. Pero, atento, no decimos que vaya a ser una tarea muy fácil, se debe invertir (como en todo proyecto), planos que registrar mucho antes que darte un chapuzón, previsiones e insumos que costear, pero merecerá la pena tener éste lujo. Para que no sufras desilusión, debes tener en cuenta que no en todos los espacios es posible construir una piscina, ya que es un componente adicional a la casa que debe figurar en los planos, y que un profesional acreditado ejecute el proyecto. Para que este reto, no te desanime, presta atención a las siguientes indicaciones y… ¡lánzate cuanto antes a la piscina!