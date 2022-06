6 Geniales ideas para decorar espacios pequeños

Instala repisas de almacenamiento en una pared libre, para guardar lociones, cremas, maquillaje, etc. Y agrega gavetas cerradas para guardar cosas más personales que no deben ser vistas como papel higiénico, toallas, etc. También puedes aprovechar y, en vez de añadir un simple espejo, agregar un botiquín con puertas de espejo. Respecto a la decoración, crea un ambiente simple y balanceado, los tonos arena y blanco siempre quedan bien.