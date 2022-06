6 Trucos para mantener el césped sensacional

Al igual que para el podado no hay un tiempo específico, para el riego de nuestro jardín tampoco, esto también está regido por el clima, la temporada y el lugar donde crezca, muchos prefieren regarlo de un modo diario lo cual no es malo, pero si no cuentas con el tiempo necesario puedes empezar por hacerlo dos veces por semana, si esto no da resultado te darás cuenta fácilmente ya que el tono de tu césped cambiará a uno más opaco, de ser así deberás aumentar la dosis a tres veces por semana hasta que notes que se mantenga un color constante en este.