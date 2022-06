Una casa que viaja por el mundo

La sala de estar es uno de los ambientes más grandes de la casa, esta tiene lo necesario, un sillón grande en donde puedas recostarte a leer un libro, una mesa sencilla hecha de madera clara en donde puedas colocar tus bowls de fruta y dos sillas en caso de que cuentes con invitados. Tienes algunos estantes como el que está encima del sillón para colocar adornos o libros que desees tener a la mano y otro en la esquina del ambiente en donde puedes colocar tus bebidas.

Al otro extremo de este ambiente encontramos una pequeña zona de cocina con lo más necesario. No esta recargado y no es un lugar tan importante de la casa, pues no perderás el tiempo haciendo comidas elaboradas.