El antes y después de una casita muy sencilla

No hay nada más precioso y delicado que ver el trabajo hecho en madera y especialmente tenerlo en casa, este material no solo brinda estatus en una familia, sino que a su vez es la perfecta elección para realizar diseños de interiores en cualquier espacio de la casa, y en esta cocina se lo demuestra perfectamente. No sólo brindando el mayor soporte visual sino que complementada perfectamente con las sillas acrílicas blancas y los estantes, las lámparas de color marrón le dan un toque sofisticado y moderno.