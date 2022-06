7 Originales diseños de papel tapiz para el cuarto

Asombroso a simple vista, los arcos formados en el interior del tapiz, no solo le da un estilo mediterráneo, sino que a su vez, realiza una perfecta la ilusión óptica que está en todo su esplendor, este material es mucho más usado para cuartos, ya que no solo le brinda la creación de ambientes innovadores y atractivos, sino que realza la arquitectura y el diseño de la habitación, y acomoda perfectamente los espacios y complementa el parquet que tiene el piso. Actualmente, esta es una de las tendencias que ha vuelto a darle un giro de 360° a la decoración de interiores. La combinación, no solo de la cama, le da un sentimiento cálido y elegante que sólo se puede obtener con tapices.