6 Datos para que la ampliación de tu casa quedé genial

Hoy en homify le traemos un proyecto que realmente sorprende, y no solo por la belleza del resultado sino también por la sencillez con la que fue elaborada y ejecutada, lo que les mostraremos a continuación es una ampliación llevada a cabo por grandes profesionales que tuvieron como base principal el no modificar en nada la estructura principal, muchos se preguntarán ¿Y cómo lograr una ampliación sin siquiera tocar la estructura inicial?, pues bien, no deben olvidar que una ampliación simplemente es una extensión del hogar inicial y con un poco de creatividad e ingenio se puede llegar a complacer hasta al cliente más exigente. Acompáñanos a ver este gran proyecto y deslúmbrate con cada detalle en él.