16 ideas fascinantes para decorar tu jardín o terraza

Aprovecha la variedad de plantas, flores y árboles que existen para crear tu propio paraíso en casa. Procura que no falte la lavanda en tu jardín ya que es una planta con muchas propiedades relajantes y ayudará que en casa puedan descansar muy plácidamente. Y ¿por qué no? puedes aprovechar un pequeño espacio para crear tu huerto casero con algunas hierbas que usas regularmente al cocinar. Eso sí, para contemplar la hermosura de tu jardín no pueden faltar unas sillas o bancas cómodas que te permitan disfrutar de este ambiente.