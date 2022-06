16 Secretos para que tu casa se vea perfecta

No temas combinar texturas en un mismo ambiente. Una alfombra es un perfecto ejemplo de un elemento decorativo con una textura que no es lisa como el común de nuestros muebles y pisos. Y lo mejor de todo es que no solo puedes agregarle otra textura, sino que también puedes aprovecharla para darle color al ambiente. Otros elementos con texturas que realzan son: plantas, cuadros, esculturas, etc.