8 Trucos que nos enseñó el Feng Shui para atraer dinero a casa

Los espacios donde se guardan y almacenan desde utensilios hasta ingredientes y aliños para cocinar también deben gozar de un orden y limpieza. La idea es que no solo la cara visible de la casa esté limpia y ordenada, sino que la limpieza y el 'aura' de la casa estén siempre prolijos hasta en los detalles. Ten ojo con no guardar alimentos en mal estado, y bota aquello que no necesitas.